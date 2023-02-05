Рязанский митрополит пояснил, чем отличается убийство во время боевых действия от подвига.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как понимать заповедь «Не убий» в условиях боевых действий. Владыка привел слова православного богослова Павла Флоренского, который в одной из своих работ написал: «Истина есть антиномия».

«Что такое антиномия? Это когда существуют две истины, которые противоречат друг другу. Действительно, существует божественная заповедь «Не убий», но с другой стороны, существует многовековая практика, когда церковь благословляет своих чад участвовать в войнах. Конечно, в условиях военных действий есть возможность нарушить божественную заповедь», - сказал митрополит в рубрике «Слово архипастыря».

Марк пояснил, что одно дело, когда человек выполняет приказ, идет в бой или защищается, и совсем другое, когда он, находясь на войне, убивает безоружного гражданского человека, или человека, который поднимает руки и сдается.

«Вот это называется убийством. Вот тогда человек нарушает божественную заповедь. Во всех остальных случаях защита Отечества воспринимается часто как некий подвиг», - почеркнул митрополит.

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