В Рязанской области протестировали новую медицинскую информационную систему

В Рязанской области завершен тестовый режим новой медицинской информационной системы.
Фото: Александр РОГОЗА
Тестовый режим новой медицинской информационной системы Рязанской области завершен. Об этом пишет министерство здравоохранения региона у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, что подгружены новые модули.
Новая программная платформа в личном кабинете пациента «Мое Здоровье» на ЕПГУ предоставит следующие возможности:
- вызова врача на дом;
- записи на телемедицинские консультации в режиме «врач-пациент»;
- прикрепления к страховым медицинским организациям в онлайн-режиме;
- доступа к электронным медицинским документам по факту оказания медицинской помощи;
- записи на прием к врачу, который осуществляет диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и др.;
- записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике;
- записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.