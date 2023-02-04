В Рязанской области протестировали новую медицинскую информационную систему

В Рязанской области завершен тестовый режим новой медицинской информационной системы. Фото: Александр РОГОЗА

Тестовый режим новой медицинской информационной системы Рязанской области завершен. Об этом пишет министерство здравоохранения региона у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что подгружены новые модули.

Новая программная платформа в личном кабинете пациента «Мое Здоровье» на ЕПГУ предоставит следующие возможности:

- вызова врача на дом;

- записи на телемедицинские консультации в режиме «врач-пациент»;

- прикрепления к страховым медицинским организациям в онлайн-режиме;

- доступа к электронным медицинским документам по факту оказания медицинской помощи;

- записи на прием к врачу, который осуществляет диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами и др.;

- записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике;

- записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи.