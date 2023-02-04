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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 14:10

В Сапожке Рязанской области при пожаре пострадал 47-летний мужчина

Возгорание случилось в одной из комнат одноэтажного дома
Источник:kp.ru
В Сапожковском районе при пожаре пострадал рязанец.

В Сапожковском районе при пожаре пострадал рязанец.

Фото: Виталий ТИМКИВ

В субботу, 4 февраля, в Сапожковском районе Рязанской области в одном из жилых домов случился пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 14:58. ЧП произошло в одноэтажном кирпичном доме в поселке Сапожок. Огонь повредил комнату. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. В тушении огня участвовали три человека личного состава Государственной противопожарной службы и одна пожарная машина.

В результате происшествия пострадал рязанец 1975 года рождения. Его госпитализировали.