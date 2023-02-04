В Рязанской области 5 февраля синоптики спрогнозировали туман и до -8 градусов

В Рязанской области ожидается небольшой снег и туман. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС рассказало рязанцам, какая погода их ждет в оставшийся выходной, 5 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно, выпадет небольшой снег. В ночное и утреннее время местами прогнозируют туман. На рязанских дорогах сохраняется гололедица. Ветер ожидается юго-восточный, с переходом на северо-восточный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду.

Ночью столбик термометра покажет отметки -8...-3°С, днем температура воздуха будет от - 6 до -1 градуса Цельсия.

По сообщению центра погоды «Фобос», ветер будет слабым, а атмосферное давление - немного повышенным.