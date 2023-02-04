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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 11:41

В рязанском ресторане на Московском шоссе тараканы падают с потолка в тарелки посетителям

Руководство заведения ничего не предпринимает
Источник:kp.ru
Рязанец пожаловался на тараканов в рязанском ресторане, где он ужинал.

Рязанец пожаловался на тараканов в рязанском ресторане, где он ужинал.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В рязанском ресторане в тарелку посетителя залез таракан. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале RZN_LIFE 4 февраля.

Насекомое обнаружили в «Барской пивнице» на Московском шоссе. Как сообщает очевидец, ссылаясь на рассказ официантки этого заведения - тараканы падают с потолка в тарелки, а руководство наличие тараканов совсем не смущает.

«Тараканы ходят пешком, никого не стесняясь. Администратору сообщили, попросила переслать ей видео и все», - говорится в посте.