В рязанском ресторане на Московском шоссе тараканы падают с потолка в тарелки посетителям

Рязанец пожаловался на тараканов в рязанском ресторане, где он ужинал. Фото: Иван МАКЕЕВ

В рязанском ресторане в тарелку посетителя залез таракан. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале RZN_LIFE 4 февраля.

Насекомое обнаружили в «Барской пивнице» на Московском шоссе. Как сообщает очевидец, ссылаясь на рассказ официантки этого заведения - тараканы падают с потолка в тарелки, а руководство наличие тараканов совсем не смущает.

«Тараканы ходят пешком, никого не стесняясь. Администратору сообщили, попросила переслать ей видео и все», - говорится в посте.