В 2023 году Рязанская область получит более 5 млн рублей на догазификацию

На догазификацию в Рязанской области выделили более 5 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Рязанская область в 2023 году получит дополнительные средства на социальную догазификацию в размере 5,3 миллиона рублей. На эти деньги подключат еще 61 домовладения. Об этом сообщается 3 февраля на сайте регионального правительства.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров рассказал, что социальная газификация проводится по поручению Президента РФ. Дополнительная помощь будет оказана ряду льготных категорий граждан: участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, семьям с низким доходом и многодетным семьям. Расходы регионам частично компенсирует федеральный центр.

Уже заключили около 5807 договоров на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств собственников. Исполнено 4999 договоров.

Кроме того, в регионе в конце декабря прошлого года приняли закон о предоставлении отдельным категориям граждан субсидии в размере 100 тысяч рублей на догазификацию жилого помещения. Речь идет о технологическом присоединении газового оборудования жилых помещений. Льготники, у которых проведен газ, получат единовременную денежную выплату в размере 50% фактических произведенных расходов по газификации, однако не более 30 тысяч рублей. Уже 20 рязанцев обратились за такими выплатами.