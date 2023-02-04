Павел Малков заявил о модернизации госпиталя для ветеранов войн в Солотче

В Солотче модернизируют госпиталь для ветеранов войн. Фото: Telegram-канал Павла Малкова.

Рязанский госпиталь для ветеранов войн в Солотче планируют модернизировать. Об этом рассказала пресс-служба правительства Рязанской области.

Каждый год здесь лечатся около 2100 человек, из них более 80% составляют больные с заболеваниями органов кровообращения и нервной системы. Также в госпитале будут проходить лечение участники спецоперации.

На заседании круглого стола по вопросам организации медпомощи обсудили вопросы развития госпиталя: благоустройство территории, замена инженерных коммуникаций, капремонт пищеблока, обновление оборудования, реконструкция палат. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что регион продолжит укреплять материально-техническую базу учреждения.

Первым делом собираются реконструировать систему водоотведения и провести нормальный интернет. Кроме того, планируют сделать уличную площадку с тренажерами и тропы для ходьбы терренкура.

«Важно, чтобы люди, которые здесь находятся, были в комфорте: получали качественное лечение и могли с интересом проводить досуг», - отметил Малков.