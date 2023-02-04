Рязанские специалисты охраны труда и соцзащиты отправились в Херсонскую область

В Херсонской области будут работать специалисты из Рязанской области.

На следующей неделе 15 специалистов в области охраны труда и соцзащиты населения прибудут из Рязанской и Псковской области для работы в министерстве труда и социальной политики Херсонской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение и.о. главы херсонского ведомства Аллы Бархатновой.

В Херсонской области прослеживается большая проблема - нехватка кадров почти во всех сферах. В министерстве труда и социальной политики, куда направляются сейчас наши рязанские специалисты, на данный момент трудятся 53 человека, при том, что по штатному расписанию сотрудников должно быть порядка 256.

Так, Рязанский регион пришел на помощь Херсонской области, отправив туда своих людей на работу.