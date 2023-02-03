В Рязани широко отметят 100-летие со дня рождения «хозяйки города» Надежды Чумаковой

В Рязани широко отметят 100-летие со дня рождения Надежды Чумаковой Фото: Telegram Елены Сорокиной

В Рязани создали оргкомитет для подготовки празднования 100-летия со дня рождения выдающейся рязанской градоначальницы Надежды Чумаковой. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина в своем ТГ-канале.

Основные торжества пройдут в Рязанском музее путешественников, «Фотодоме», Музее молодежного движения, а также в библиотеках. Отмечается, что для рязанцев подготовят экскурсии и городские «пикники» в отдаленных районах города.

Также в праздновании примут участие школы. Так, пройдет торжественное открытие школы №76, которая носит имя Чумаковой, и здесь создадут музей в ее честь. А на территории школы высадят аллею имени градоначальницы. В 16-й школе, где училась Надежда Николаевна, пройдет образовательная конференция. В 13-й школе дети будут соревноваться в проведении видеоэкскурсий. Продут и спортивные мероприятия.

- Возвращаясь из других городов, всегда отмечаю, какая красивая у нас Рязань. Во многом это заслуга Надежны Николаевны, именно она заложила основы комплексного и гармоничного развития города. Перед нами стоит задача не просто рассказать об этом легендарном человеке, но и показать этапы развития нашего города, - отмечает Елена Сорокина.