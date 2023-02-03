Спецбатальон рязанской ДПС вышел в рейд для массовой остановки машин. Вот кто будет под особым вниманием

Специализированный батальон рязанской ДПС вышел в рейд для массовой остановки автомобилей.
Сотрудники специализированного батальона ДПС вышли в рейды, сообщает рязанское УМВД. Полицейские выявляют и пресекают грубые нарушения правил дорожного движения. Под особым вниманием – водители, которые осмелились сесть пьяными за руль.
«В время мероприятия применяется массовая остановка транспортных средств с последующей проверкой водителей», - говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция просит рязанцев не оставаться равнодушными, сообщать о всех нарушениях, очевидцами которых стали. Позвонить можно в дежурную часть батальона по следующим телефонам: (4912) 29-74-54 и 29-74-64.
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