Вдоль реки Плетенка неизвестный ночью массово вырубает деревья

Рязанка пожаловалась на вырубку деревьев на реке Плетенка. Фото: пользователь ВКонтакте Марина Д.

Жители Рязани пожаловались на массовую вырубку деревьев вдоль реки Плетенка. Жалобу написали в комментариях под одним из постов на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также прикрепили фотографии уже срубленных деревьев.

Автор снимков уточнила, что «какой-то сумасшедший» срубает деревья ночью в Московском районе за поселком Юбилейный (еще его называют Птичник). Также рязанка отметила, что это место единственное, где любят отдыхать местные жители.

«Помогите прекратить этот беспредел... У нас на Московском уже большую часть деревьев уничтожили, одни пеньки остались... и так в пыли задыхаемся», - говорится в обращении.

Мэрия среагировала, уточнив точный адрес, где происходит вырубка.