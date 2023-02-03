Насильнику, напавшему на 17-летнюю незнакомку в Рязанской области, огласили приговор

В Рязанской области огласили приговор насильнику, напавшему на 17-летнюю девушку. Он отправится в колонию строгого режима на 15 лет 3 месяца и должен будет заплатить своей жертве 1 млн рублей по гражданскому иску. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

17 июля 2022 года на одной из улиц поселка Тума Клепиковского района житель Владимирской области 1991 года рождения накинулся на девушку, доселе ему незнакомую, и, угрожая убийством, изнасиловал. Также его признали виновным в совершении «иных действий сексуального характера». Помимо этого, преступник причинил своей жертве тяжкий вред здоровью.

Насильника быстро нашли и поместили под стражу. В изоляторе он и дожидался приговора.