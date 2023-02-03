По улице Гоголя в Рязани ограничили движение транспорта

На улице Гоголя ограничили движение из-за ремонтных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани на участке дороги от улицы Полетаева до улицы Братиславская с 13:00 ограничили движение автотранспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения по улице Гоголя, дом №3. На время проведения работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а также на месте установили ограждения.

Объезд осуществляется по улицам Островского и Чернышевского.

Администрация Рязани просит водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.