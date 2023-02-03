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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:00

По улице Гоголя в Рязани ограничили движение транспорта

С 13:00 на участке дороги проводятся ремонтные работы
Источник:kp.ru
На улице Гоголя ограничили движение из-за ремонтных работ.

На улице Гоголя ограничили движение из-за ремонтных работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани на участке дороги от улицы Полетаева до улицы Братиславская с 13:00 ограничили движение автотранспорта. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Ограничение связано с проведением ремонта на сетях водоснабжения по улице Гоголя, дом №3. На время проведения работ установили предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, а также на месте установили ограждения.

Объезд осуществляется по улицам Островского и Чернышевского.

Администрация Рязани просит водителей учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.