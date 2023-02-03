Рязанцев 4 февраля ждет последний день оттепели перед грядущими морозами

Рязанцев 4 февраля ждет последний оттепели перед грядущими морозами. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 4 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, в том числе мокрого, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В субботу возможен местами гололед, а также налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.

Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -5... 0 градусов, днем -3... +2 градуса.

Как отмечают специалисты центра «Фобос», в субботу давление будет в пределах нормы, оттепель заканчивается, а уже всю следующую неделю рязанцев ждут морозы. Ко вторнику, например, днем ожидается до -7 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!