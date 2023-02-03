Рязанцев 4 февраля ждет последний день оттепели перед грядущими морозами

Рязанцев 4 февраля ждет последний оттепели перед грядущими морозами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 4 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега, в том числе мокрого, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
В субботу возможен местами гололед, а также налипание мокрого снега, а на дорогах - гололедица.
Ветер прогнозируется южный и юго-восточный, порывами до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по Рязанской области ночью -5... 0 градусов, днем -3... +2 градуса.
Как отмечают специалисты центра «Фобос», в субботу давление будет в пределах нормы, оттепель заканчивается, а уже всю следующую неделю рязанцев ждут морозы. Ко вторнику, например, днем ожидается до -7 градусов.
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