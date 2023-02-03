26-летний житель села Шумашь среди белого дня ограбил рязанца в кафе

Жителя Рязанской области задержали за грабеж и кражу в крупном размере. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязани задержали вора-рецидивиста, который подозревается в грабеже. Об этом рассказала пресс-служба УМВД РФ по Рязанской области.

Злоумышленником оказался 26-летний житель села Шумашь. Выяснилось, что он обвинялся еще и в краже в крупном размере, а также скрывался от правосудия, не появляясь по месту жительства и уклоняясь от судебных заседаний. Так, мужчина уже разыскивался полицией.

Среди белого дня на улице Затинной рязанец решил ограбить 54-летнего мужчину, который отдыхал в кафе. Собираясь расплатиться, потерпевший достал портмоне, и следом грабитель выхватил кошелек с 25 тысячами и банковскими картами прямо из рук владельца.

Спустя пару дней разыскиваемого задержали в подъезде одного из домов Рязани. Он находился под наркотиками. Как оказалось, мужчина прятался у своих знакомых, растрачивая украденные деньги на запрещенные вещества и алкоголь.

26-летнего парня арестовали, против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ - «Грабеж». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.