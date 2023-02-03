Двух молодых рязанок задержали на месте закладки наркотиков

Две девушки поедут в тюрьму из-за закладок. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Двух закладчиц задержали в Рязани с поличным. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Задержание происходило на улице Забайкальской. В ходе личного досмотре одной из девушек полицейские обнаружили сверток с синтетическими наркотиками двух видов, масса изъятых веществ составила 49 граммов. Оперативники выяснили, что злоумышленницы передвигались по городу, делая импровизированные тайники с наркотиками. Так, на улице Станкозаводской девушками была оставлена закладка массой 2 граммов.

Ранее рязанки 21 года и 22 лет уже обвинялись в сбыте наркотиков, и им выносили приговор - заключение под стражу с отсрочкой исполнения приговора.

И вновь возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 и части четвертой статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Сообщниц задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.