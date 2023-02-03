У рязанца нашли старинный пистолет Браунинг, который он носил с собой

У жителя села в Рязанском районе нашли старинный пистолет Браунинг, модель 1922 года.

В селе под Рязанью у местного жителя изъяли нарезной пистолет Browning - модель 1922 года калибра 7,65 мм. Старинное оружие хранилось в хозяйственной постройке возле дома вместе с шестью патронами, сообщает областное УМВД.

Как показала экспертиза, пистолет пригоден к стрельбе. 43-летний сельчанин ухаживал за ним, а иногда даже брал с собой в дальние поездки. «Для личной безопасности», - пояснил он полицейским.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ. Как именно оружие и боеприпасы попали к нему, все еще устанавливается.

Пресс-служба областного УМВД рассказывает, что пистолет Browning М1922 выпускался в Бельгии и состоял на вооружении армий и правоохранительных органов нескольких европейских стран.

«По одной из версий, пистолет мог оказаться на территории России в качестве трофея после Великой Отечественной войны», - отмечают представители полиции.