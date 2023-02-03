Около 70 торговых точек заработает в «Барсе на Есенина»

«Барс на Есенина» заработает в обновленном формате. Фото: Минэкономразвития Рязанской области.
Оптово-розничный комплекс «Барс» на улице Есенина заработает в обновленном формате. Об этом рассказало региональное минэкономразвития у себя на официальной странице «ВКонтакте».
В 70 торговых точках, расположенных на первом этаже одноименного торгового центра, будут выставляться лучшие рязанские товаропроизводители, которые пользуются популярностью и за пределами Рязанской области.
Утверждается, что потребитель получит возможность приобретать товар высокого качества местного производства по доступной для жителей цене.
Напомним, 23 октября магазин «Барс» закрылся на реконструкцию.