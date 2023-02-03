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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:39

Около 70 торговых точек заработает в «Барсе на Есенина»

В обновленном комплексе будут выставляться рязанские производители
Источник:kp.ru
«Барс на Есенина» заработает в обновленном формате. Фото: Минэкономразвития Рязанской области.

«Барс на Есенина» заработает в обновленном формате. Фото: Минэкономразвития Рязанской области.

Оптово-розничный комплекс «Барс» на улице Есенина заработает в обновленном формате. Об этом рассказало региональное минэкономразвития у себя на официальной странице «ВКонтакте».

В 70 торговых точках, расположенных на первом этаже одноименного торгового центра, будут выставляться лучшие рязанские товаропроизводители, которые пользуются популярностью и за пределами Рязанской области.

Утверждается, что потребитель получит возможность приобретать товар высокого качества местного производства по доступной для жителей цене.

Напомним, 23 октября магазин «Барс» закрылся на реконструкцию.