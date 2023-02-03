Вторая группа волонтеров из Рязани отправилась в Донбасс помогать медикам.

Вторая группа волонтеров из Рязани отправилась в Донбасс для помощи медикам местных больниц, сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, волонтеры доставят в Донбасс гуманитарный груз, в сборе которого участвовали жители региона. Груз составляют инвалидные коляски, ходунки, костыли, предметы первой необходимости, постельные принадлежности и продукты.

В конце января сообщалось, что рязанские волонтеры на две недели отправились в ЛНР, чтобы помогать местным медикам в больницах и поликлиниках (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!