В Кальном ночью сгорела торговая палатка

В микрорайоне Кальное сгорела торговая палатка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В микрорайоне Кальное в ночь на пятницу, 3 февраля, сгорела продуктовая палатка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 3:48. Горела торговая палатка площадью девять квадратных метров. В 4:03 локализировали пожар, в 4:20 огонь был потушен. В тушении были задействованы четыре человека личного состава, а также одна пожарная машина.

В результате ЧП никто не пострадал. На данный момент устанавливается причина пожара и ущерб от огня.