3 февраля на семи улицах Рязани отключили холодную воду

На семи улицах Рязани нет холодного водоснабжения.

В Рязани холодную воду отключили на семи улицах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканал» на водопроводе вода будет отсутствовать до 15:00 по следующим адресам:

- улица Братиславская, дома №№1/2, 2 корп. 1, 3, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;

- улица Гоголя, дома №№ с 2 по 32 (четная сторона), дома №№ с 1 по 39 (нечетная сторона), д. 28 (ОГБПОУ РТК), дом №5 (ДМШ №5 имени В.Ф. Бобылева);

- улица Островского, дома №№ с 1 по 19 (нечетная сторона), дома №№ с 2 по 16 (четная сторона), дом №15а (д/сад №12), дом №4 (д/сад №160);

- улица Толстого, дома №№10, 12, 12а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 5 (школа №37);

- улица Чернышевского, дома №№10, 4, 6, 6а, 8, 8а, 3, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), дома №№16-16а (ОГБПОУ РСК);

- улица Полетаева, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 5 корп. 1, 6, 8, стр. 14 (гимназия №5).

Подвоз воды осуществлен с 10:00 по улице Островского, дом №15а.

Кроме того, холодную воду отключили до 15:30 по улице Свободы, дом №29.