Беременных жен участников СВО поддержат дополнительными выплатами в размере 10 тысяч рублей

Беременные супруги участников СВО будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Мобилизованным рязанцам предоставят ежемесячное пособие для их беременных жен. Соответстсвующий законопроект опубликован от 2 февраля на сайте правительства Рязанской области.

Будущим мамам будут выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на момент про прохождения военной службы ее супругом, участвующим в зоне СВО.

Уточняется, что право на получение выплат сохранится за женщинами в случае гибели военнослужащего.

Кроме того, в проекте есть такие дополнительные меры поддержки для мобилизованных и участников СВО, а также их семей, как бесплатное и внеочередное предоставление социальных услуг, а также меры поддержки по отдыху и оздоровлению.

Эти привилегии будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.