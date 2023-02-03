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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:01

Беременных жен участников СВО поддержат дополнительными выплатами в размере 10 тысяч рублей

Выплаты продолжатся и после гибели мобилизованного или участника СВО
Источник:kp.ru
Беременные супруги участников СВО будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Беременные супруги участников СВО будут получать по 10 тысяч рублей каждый месяц.

Мобилизованным рязанцам предоставят ежемесячное пособие для их беременных жен. Соответстсвующий законопроект опубликован от 2 февраля на сайте правительства Рязанской области.

Будущим мамам будут выплачивать по десять тысяч рублей каждый месяц на момент про прохождения военной службы ее супругом, участвующим в зоне СВО.

Уточняется, что право на получение выплат сохранится за женщинами в случае гибели военнослужащего.

Кроме того, в проекте есть такие дополнительные меры поддержки для мобилизованных и участников СВО, а также их семей, как бесплатное и внеочередное предоставление социальных услуг, а также меры поддержки по отдыху и оздоровлению.

Эти привилегии будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.