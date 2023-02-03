Новый торговый центр в несколько этажей появится в Рязани

Будущий торговый центр расположился у торгового дома "Сорока". Фото: Госстройнадзор Рязанской области.

В поселке Черезово-Песочня на окраине Рязани появится новый торговый центр. Об этом заявил общественности Госстройнадзор Рязанской области.

На месте строительства рабочие уже возвели каркас торгового центра, смонтировали колонны, ригели (часть опорной конструкции здания – Ред.), диафрагмы жесткости, плиты перекрытий трех этажей.

По словам чиновников, в здании обустроили лестничные клетки и лифтовую шахту, а в настоящее время рабочие монтируют эскалатор внутри здания и фасадной системы.

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