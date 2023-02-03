Директор Скопинской керамики Юрий Швецов задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетней

Директора фабрики задержали по подозрению в педофилии.
В четверг, 2 февраля, в Рязани сотрудники полиции задержали директора фабрики «Скопинская художественная керамика» Юрия Швецова. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».
Утверждается, что директор рязанской фабрики подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.
В СУ СК России по Рязанской области информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что комментарии по данному делу не дают.
Официальная информация уточняется.