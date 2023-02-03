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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 6:49

Директор Скопинской керамики Юрий Швецов задержан за развратные действия в отношении несовершеннолетней

2 февраля Швецова задержала полиция
Источник:kp.ru
Директора фабрики задержали по подозрению в педофилии.

Директора фабрики задержали по подозрению в педофилии.

В четверг, 2 февраля, в Рязани сотрудники полиции задержали директора фабрики «Скопинская художественная керамика» Юрия Швецова. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро».

Утверждается, что директор рязанской фабрики подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

В СУ СК России по Рязанской области информацию не подтвердили, но и не опровергли, сообщив, что комментарии по данному делу не дают.

Официальная информация уточняется.