Саратовчанка Нелли Дашевская не задержалась в должности замминистра культуры Рязанской области

Замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская ушла с должности.

Заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская покинула должность. На сайте ведомства из раздела «Руководство» информация о ней исчезла. Власти официально не комментировали кадровые перестановки.

Саратовчанка Нелли Дашевская вступила в должность замминистра в августе 2022 года, но, судя по фотографиям в социальных сетях, чиновница начала знакомиться с Рязанью как минимум с мая. В Саратове она работала балетмейстером и хореографом (читать подробнее).

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