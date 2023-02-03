Саратовчанка Нелли Дашевская не задержалась в должности замминистра культуры Рязанской области

Замминистра культуры Рязанской области Нелли Дашевская ушла с должности.
Заместитель министра культуры Рязанской области Нелли Дашевская покинула должность. На сайте ведомства из раздела «Руководство» информация о ней исчезла. Власти официально не комментировали кадровые перестановки.
Саратовчанка Нелли Дашевская вступила в должность замминистра в августе 2022 года, но, судя по фотографиям в социальных сетях, чиновница начала знакомиться с Рязанью как минимум с мая. В Саратове она работала балетмейстером и хореографом (читать подробнее).
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