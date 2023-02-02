Свадьбу рязанцев покажут на телеканале «Пятница!» 2 февраля

Татьяна и Дмитрий из Рязани сделали классическую свадьбу.

2 февраля в 19:00 в эфире телеканала «Пятница!» в телевизионном проекте «Четыре свадьбы» сыграют свадьбу пара из Рязани - Татьяна и Дмитрий. Они запланировали торжество в классическом стиле.

Основной фишкой большого события рязанцев будет торт. Бюджет свадьбы составит 400 тысяч рублей.

Дмитрий и Татьяна нашли друг друга в соцсетях. 35-летний мужчина трудится мастером по установке окон, 31-летняя рязанка - в строительной компании.

Возрастное ограничение шоу 16+.