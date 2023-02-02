Скрытые патрули ГИБДД вышли на охоту за нарушителями ПДД в Рязани

Экипажи ДПС вышли на скрытую охоту за нарушителями в Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Рязани работают скрытые патрули, которые вычисляют нарушителей в автомобильном потоке и передают в руки экипажей ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции 2 февраля.

Отмечается, что это обычная круглосуточная работа сотрудников отдельного специализированного батальона ГИБДД. Автомобили, на которых курсируют инспекторы, вполне похожи на обычные. Они следят за нарушителями правил дорожного движения: водителями, у которых на автотранспорте тонировка или скрыты регистрационные знаки, и многое другое.

Информация о замеченном нарушителе ПДД передается ближайшему патрулю, который затем останавливает нарушившего правила водителя и фиксирует правонарушение.