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НовостиОбщество2 февраля 2023 13:12

Скрытые патрули ГИБДД вышли на охоту за нарушителями ПДД в Рязани

Для выявления нарушителей инспекторы ДПС пользуются служебными машинами без опознавательных знаков
Источник:kp.ru
Экипажи ДПС вышли на скрытую охоту за нарушителями в Рязани.

Экипажи ДПС вышли на скрытую охоту за нарушителями в Рязани.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Рязани работают скрытые патрули, которые вычисляют нарушителей в автомобильном потоке и передают в руки экипажей ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции 2 февраля.

Отмечается, что это обычная круглосуточная работа сотрудников отдельного специализированного батальона ГИБДД. Автомобили, на которых курсируют инспекторы, вполне похожи на обычные. Они следят за нарушителями правил дорожного движения: водителями, у которых на автотранспорте тонировка или скрыты регистрационные знаки, и многое другое.

Информация о замеченном нарушителе ПДД передается ближайшему патрулю, который затем останавливает нарушившего правила водителя и фиксирует правонарушение.