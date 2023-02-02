Оравший благим матом на весь двор рязанец заплатит штраф в тысячу рублей

Оравший матом мужчина заплатит штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 февраля жителю Рязани вынесли приговор за нарушение общественного порядка. Об этом рассказала пресс-служба Советского районного суда.

предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении К.

Житель буянил, громко выражаясь матом, и на неоднократные замечания со стороны рязанцев не реагировал, продолжая материться что есть силы. Таким образом, он проявил неуважение к окружающим его людям.

Его обвинили в совершении административного правонарушения по части первой статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Хулиган полностью признал свою вину и раскаялся, при этом попросив о минимальном наказании.

Мужчине назначили штраф в размере одной тысячи рублей.