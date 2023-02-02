В фотоловушку Окского заповедника попал дружеский турнир лосей. Видео Фото: Окский биосферный заповедник

В рязанском Окском биосферном заповеднике дружеский турнир молодых лосей попал в объектив фотоловушки. Видео опубликовано в группе «Кабаны и другие звери» в соцсети «ВКонтакте».

Молодых лосей называют «шильники» за их слабенькие рожки-шильца. В коротком ролике видно, как двое из подрастающего поколения решили поиграть и провести дружеский поединок. Животные словно тренируются в умении бодать соперника, но пока совершенно безобидно друг для друга.

Как поясняют зоологи, взрослые лоси уже сбросили свои большие красивые рога, а молодые особи первые свои рожки могут носить вплоть до весны.