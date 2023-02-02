Аудиторы подтвердили факты закупок рязанского «Водоканала» у единственного поставщика.

Аудиторы контрольно-счетной палаты Рязани подтвердили информацию о том, что МП «Водоканал города Рязани» заключал контракты с единственным поставщиком. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ, по просьбе которого и работали специалисты КСП.

Для проверки аудиторы взяли период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года, и выяснили, что подавляющее количество контрактов муниципальное предприятие заключило с единственным поставщиком услуг. В цифрах это выглядит следующим образом - 1840 договоров на общую сумму более 1 млрд рублей, это 64,6% от общей суммы договоров, заключенных в этом периоде.

По итогам проверки в адрес прокуратуры и УФАС направлены обращения, а главе администрации Рязани и руководству «Водоканала» - представления.

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