Полиция нашла без вести пропавшего 86-летнего рязанца

Рязанская полиция нашла без вести пропавшего 86-летнего мужчину. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В ночь на 2 февраля полиция отыскала без вести пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Патрульные заметили пенсионера, который вел себя рассеяно и плохо ориентировался в пространстве, на площади Попова. Полицейские не услышали от него внятных ответов на вопросы об адресе проживания и имени гражданина.

Так, мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего установления его личности. На месте выяснилось, что 86-летний рязанец - без вести пропавший. Житель Рязани вышел из дома некоторое время назад и исчез, после чего обеспокоенные родственники забили тревогу.

Пропавший без весте благополучно вернулся домой, его жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает.