Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 10:56

На улице Горького в Рязани в аварии пострадал 31-летний пассажир

Столкнулись автомобили Skoda Rapid и ЗАЗ Chance
Источник:kp.ru
На улице Горького в Рязани в аварии пострадал 31-летний пассажир

На улице Горького в Рязани в аварии пострадал 31-летний пассажир

В среду, 1 февраля, в Рязани на улице Горького в аварии с участием автомобилей Skoda Rapid и ЗАЗ Chance пострадал 31-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 12.20 рядом с домом №1-а по улице Горького. По данным дорожной полиции, 29-летний рязанец за рулем Skoda не пропустил автомобиль ЗАЗ под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии 31-летний пассажир автомобиля ЗАЗ получил травмы и ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полиция проводит проверку.