На улице Горького в Рязани в аварии пострадал 31-летний пассажир

В среду, 1 февраля, в Рязани на улице Горького в аварии с участием автомобилей Skoda Rapid и ЗАЗ Chance пострадал 31-летний мужчина. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 12.20 рядом с домом №1-а по улице Горького. По данным дорожной полиции, 29-летний рязанец за рулем Skoda не пропустил автомобиль ЗАЗ под управлением 44-летнего водителя.

В результате аварии 31-летний пассажир автомобиля ЗАЗ получил травмы и ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полиция проводит проверку.