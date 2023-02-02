В рязанских Борках выявили превышение нормы сероводорода в воздухе

В микрорайоне Борки выявили превышение ПДК по сероводороду. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В Рязани на одном из адресов выявили превышение ПДК загрязняющих веществ. Об этом сообщили в министерстве природопользования Рязанской области.

Мониторинг атмосферного воздуха от 1 февраля проводился передвижными экологическими лабораториями по двум адресам:

- улица Семчинская, вблизи дома № 11 с 11:00 по 15:00;

- улица 8-й район, около дома № 185 (в микрорайоне Борки) с 10:20 по 11:40.

Примерно в 11:20 на одном из адресов - в Борках - лаборатория выявила одно превышение ПДК сероводорода в концентрации 1.8 ПДКмр при южном направлении ветра.

Чтобы провести контрольные замеры и уточнить местонахождение предполагаемого источника загрязнения, эко-лаборатория с 12:00 до 13:00 переместилась на улицу 8-й район, около дома №188а - это северо-восточнее места выявления превышения ПДК сероводорода.

Повторный контрольный замер был осуществлен с 13:20 до 14:20 в поселке Шпалозавода, вблизи дома №14 (в Борках), что находится южнее предполагаемого источника загрязнения, в полосе по направлению ветра до предполагаемого источника загрязнения.

За это время по указанным адресам превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе по не было выявлено. Результаты замеров направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор Рязанской области и администрацию Рязани.