Рязанских чиновников задерживали силовики нескольких регионов России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативную работу по подозрению руководителей управления благоустройства администрации Рязани и других лиц в мошенничестве проводили правоохранительные органы нескольких регионов, в том числе из Москвы. Об этом КП-Рязань сообщили источник в одном из ведомств.

1 февраля в Рязани задержали начальника управления благоустройства мэрии Рязани Юрия Фурфурака, его подчиненных, а в Ростове-на Дону советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова – Владимира Арцыбашева (читать подробнее).

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