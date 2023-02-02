Природоохранная прокуратура нашла криминал в работе свалки под Рязанью

Проверив полигон у деревни Зелнино, природоохранная прокуратура обнаружила административные правонарушения и основания для возбуждения уголовного дела. Фото: https://t.me/vmpproku_ratura

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обнародовала результаты проверки мусорного полигона у деревни Зеленино под Рязанью. Она обнаружила административные правонарушения и основания для возбуждения уголовного дела.

«Установлено, что организацией полигон эксплуатируется с нарушениями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства, законодательства в сфере обращения с отходами», - пишет природоохранная прокуратура об ООО «Экологическо-коммунальная организация».

Госорган внес постановления о возбуждении дел по ч. 1 ст. 6.35 и ч. 4 ст. 8.2 КоаП в отношении юрлица и его директора, а также обратился в суд с требованием запретить администрации Рыбновского района и ООО «ЭКО» дальнейшую эксплуатацию свалки и обязать к рекультивации земельного участка.

«В связи с угрозой причинения существенного вреда здоровью человека материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», - сообщает природоохранная прокуратура.

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