В Рязани заработал центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника

В Рязани заработал региональный центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника. Фото: Александр Пшенников.

В Городской клинической больнице №4 открыли центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Об этом рассказал министр здравоохранения области Александр Пшенников 1 февраля.

Главными целями появления регионального центра министр назвал своевременную диагностику и адекватную терапию. В центре будет вестись регистр больных, которые будут под постоянным наблюдением. «Гастроэнтерологических» пациентов будут активно лечить, в том числе в стационарных условиях.

«ВЗК по тяжести течения и частоте осложнений занимают одну из ведущих позиций в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта. Данная группа заболеваний протекает тяжело и часто представляет серьезный риск здоровью пациента», - отметил Пшенников.