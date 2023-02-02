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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:33

Более миллиарда рублей потратят на развитие моногородов в Рязанской области в 2023 году

Финансирование коснется такие муниципальные образования, как Елатомское, Побединское, Лесновское и Новомичуринское
Источник:kp.ru
Моногорода Рязанской области получат на развитие свыше миллиарда рублей. Фото: Юлия Швакова.

Моногорода Рязанской области получат на развитие свыше миллиарда рублей. Фото: Юлия Швакова.

В 2023 году на развитие моногородов в Рязанской области выделили порядка 1,1 миллиарда рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова.

В федеральный перечень проблемных моногородов региона вошли четыре муниципальных образования: Новомичуринское, Елатомское, Побединское и Лесновское городские поселения.

Реализовали на сегодняшний день 170 проектов, связанных с укреплением социальной сферы, созданием современной дорожной, коммунальной инфраструктуры, а также городской среды. Свыше 2,5 миллиарда рублей потрачено на развитие моногородов за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.