Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Рязани. Фото: Ока.
В Рязани появился первый фандомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Установили аппарат в гипермаркете «Глобус».
По информации телекомпании «Ока», бутылки и банки принимаются объемом до двух литров. Для этого нужно поместить в приемный отсек пустую тару, а аппарат сам определит ее форму и материал, из которого она изготовлена.
За сданные бутылки фандомат выдает вознаграждение в виде десяти эко-бонусов, которые можно потратить на скидки.
О появлении фандоматов в супермаркетах Рязани впервые заговорили в марте 2021 года (читать подробнее).
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