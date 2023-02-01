В массовом ДТП под Рязанью пострадали две женщины

Для извлечения пострадавших из салона «Лады» спасателям потребовалось разрезать кузов.

В поселке Искра под Рязанью 1 февраля произошла авария с участием трех автомобилей. По данным Госавтоинспекции, примерно в 12:00 на 24 километре дороги Рязань - Ряжск столкнулись автомобили «Лада Приора», Toyota Highlander и Nissan Note.

«В результате происшествия травмы получили две женщины: 47-летняя водитель "Приоры" и 51-летняя пассажир "Приоры"», - рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото с места ДТП публиковались в группе «Подслушано у водителей в Рязани». На снимках видно, что для извлечения пострадавших из салона «Лады» спасателям потребовалось разрезать кузов.