Днем 1 февраля в центре Рязани остановились троллейбусы.

Днем 1 февраля на Первомайском проспекте в Рязани остановились троллейбусы. Это было связано с неполадками на контактной сети.

Об инциденте очевидцы сообщили КП-Рязань в 13:40, около 14:00 на месте уже работала ремонтная бригада, и еще 40 минут спустя, если верить горадминистрации, движение было восстановлено.

Ранее на заседании облправительства 18 января заявляли, что подадут заявку в Правительство РФ для получения субсидий на инфраструктуру для городского транспорта и дополнительно выделят средства на обновление контактной сети из регионального бюджета.