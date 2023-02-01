МТС и МТС-Банк объявляют о запуске МТС Pay — сервиса бесконтактной оплаты покупок телефоном. Фото: пресс-служба МТС

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль — Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве. Pay Tag можно использовать для бесконтактной оплаты картами различных российских банков. Платежи будут надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде.

Стартовая версия Pay Tag станет доступна в начале февраля в Москве, а с марта NFC-модули появятся в магазинах МТС по всей России, в том числе и в Рязанской области. Оставить предзаказ на модуль на сайте можно уже сейчас.

«Хорошая новость для владельцев iPhone, потому что после ухода Аpple Pау с российского рынка пропала возможность расплачиваться смартфоном. С помощью MTC Pay любители «яблочных» гаджетов могут забыть про «пластик» и оплачивать покупки через считыватель, как прежде. В приложение можно добавлять карты разных банков, в перспективе не только «Мир», но и других платежных систем», — комментирует директор МТС в Рязани Александр Ляк.

О готовности Pay Tag сделавшие предзаказ узнают из SMS от банка.