Уже 2 февраля на шести улицах Рязани отключат воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 2 февраля, в Рязани на нескольких улицах отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал».

В четверг с 09:00 до 14:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Братиславская, дом №1/2, дом №3, дом №15/1, дом №17/2, дом №5/1, дом №7/2, дом №9, дом №11, дом №13;

- улица Гоголя, дома с №2 по №32 (четная сторона), дома с №1 по №39 (нечетная сторона), дом №28 (технологический колледж), дом №5 (детская музыкальная школа №5);

- улица Островского, дома с №1 по №19 (нечетная сторона), дома с №2 по №16 (четная сторона), дом №15а (детсад №12), дом №4 (детсад №160);

- улица Толстого, дом №10, дом №12, дом №12а, дом №14/19, дом №2/22, дом №3, дом №4/19, дом №6/20, дом №8, дом №8а, дом №5 (школа №37);

- улица Чернышевского, дом №10, дом №4, дом №6, дом №6а, дом №8, дом №8а, дом №3, дом №7 (Росгвардия), дом №7а (Росгвардия, д. 16-16а (строительный колледж);

- улица Полетаева, строение 14 (гимназия №5).

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