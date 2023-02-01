Швакова назвала три плюса в открытии нового МФЦ в гипермаркете «Глобус»

В Рязани заработало отделение МФЦ в гипермаркете «Глобус». Фото: страница Юлии Шваковой.

1 февраля, как и обещали областные власти, в гипермаркете «Глобус» открыли новый пункт МФЦ. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

В настоящее время сеть МФЦ в Рязанской области включает 29 территориальных отделов и 146 подразделений.

Чиновница назвала три плюса в открытии МФЦ в гипермаркете:

- хорошая транспортная доступность и наличие парковки;

- удобный график работы — с 09:00 до 21:00, без выходных;

- широкий спектр оказываемых услуг с возможностью предварительной записи.

«Работая над повышением качества и оперативности сети МФЦ будем фокусироваться на трех основных направлениях: расширении перечня оказываемых услуг, модернизации технической базы, кадровом обеспечении», - заверила Швакова.

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