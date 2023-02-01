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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 11:16

Обвиняемого в педофилии, не пойманного с ноября 2022-го, ищут через рязанские детсады

Следователи просят о содействии заведующих, они распространяют фото подозреваемого среди родителей
Источник:kp.ru
Этот человек, как полагают следователи, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы одной из школ 2014 года рождения.

Этот человек, как полагают следователи, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы одной из школ 2014 года рождения.

В Рязани через детсады распространяют информацию о педофиле, разыскиваемом на протяжении почти трех месяцев. Пост со ссылкой на заведующую одного из ДОУ появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Исходя из публикации, преступление произошло 3 ноября 2022 года в Московском районе Рязани. Межрайонный следственный отдел распространил стоп-кадры с камер видеонаблюдения, запечатлевших предполагаемого извращенца. Следователи считают, что он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы одной из школ 2014 года рождения.

В пресс-службе регионального СУ СКР КП-Рязань подтвердили, что человек на фото — тот же, что и на ранее опубликованном видео. Тогда ведомство призывало людей, узнавших подозреваемого, звонить по телефонам: 02 (102), 8-910-906-11-41.