Олег Нагибин стал главврачом туберкулезного санатория «Кирицы» под Рязанью.

1 февраля главным врачом детского туберкулезного санатория «Кирицы» стал Олег Нагибин. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России, сообщает «Пресса».

Олег Александрович Нагибин родился в Рязани 1 мая 1967 года.

С 1992 по 2002 год работал в рязанской поликлинике №2 врачом-рентгенологом, заведовал рентгенодиагностическим отделением.

С 2002 по 2008 год в качестве главного врача возглавлял Рязанский детский туберкулезный санаторий памяти Ленина, а потом на 12 лет вернулся в поликлинику №2, но уже в кресло главврача.

С 2020 года возглавлял Центр ядерной медицины в Рязани.

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