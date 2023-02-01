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НовостиОбщество1 февраля 2023 10:01

31 января в Рязанской области выявили 124 авто с тонировкой

В регионе прошел масштабный рейд «Тонировка»
Источник:kp.ru
31 января в Рязанской области выявили 124 авто с тонировкой. Фото: пресс-служба ГИБДД

31 января в Рязанской области выявили 124 авто с тонировкой. Фото: пресс-служба ГИБДД

Во вторник, 31 января, в Рязанской области в ходе рейда «Тонировка» дорожные инспекторы выявили 124 нарушителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Дорожные полицейские напомнили, что согласно Техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств», передние и боковые стекла в машине должны пропускать не менее 70% света. В обратном случае инспектор имеет право запретить нарушителю пользоваться тонированной машиной. Так, если водитель отказывается снимать пленку на месте, то ему выдают требование о прекращении административного правонарушения. Это значит, что водитель должен устранить «тонировку» или не ездить на машине. Если водитель не выполняет законное требование полицейского, то его привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Такому нарушителю грозит наказание вплоть до административного ареста.