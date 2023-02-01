Пятилетний ребенок получил травмы в ДТП с участием Skoda и Chevrolet в Рязани.

Вечером 31 января на улице Большой произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 42-летний рязанец за рулем автомобиля Skoda Kodiaq столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 30-летней женщины.

В результате дорожного происшествия пятилетний ребенок, находившийся в Chevrolet, получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

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