Операции по шунтированию барабанных перепонок детям будут делать в Рязани

В Рязанской области детям начнут делать операции по шунтированию барабанной перепонки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В скором времени в Рязани проводить операции детям по шунтированию барабанной перепонки. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр здравоохранения Александр Пшенников.

Взрослым подобные операции в Рязанской области делают, а вот детей приходится направлять в Москву. Ежегодно в столицу на операцию едут от 40 до 50 ребят.

Оперировать в Рязани будут на базе ЛОР-отделения 11-й больницы. В настоящее время чиновники закупают шунты и необходимое оборудование. Что касается квалифицированных специалистов, то они в Рязани есть, заверили власти.

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