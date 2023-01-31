Губернатор Малков призвал не допустить вербовку рязанской молодежи в ряды террористов

Губернатор Павел Малков призвал не допустить вербовку рязанской молодежи в ряды террористов.

Губернатор Павел Малков призвал не допустить вербовку рязанской молодежи в ряды экстремистов и террористов. Об этом он заявил 31 января на заседании антитеррористической комиссии во время обсуждения мер противодействия неонацистской и другой радикальной идеологии.

«Надо объяснять, какие у террористов и экстремистов настоящие цели и задачи. Прививать правильные ценности, учить распознавать манипуляции. Наша задача – не допустить вербовку людей, предотвратить любые чрезвычайные происшествия», – цитирует Малкова пресс-служба правительства.

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