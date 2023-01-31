Рязанский омбудсмен Наталья Епихина поддержала законопроект об упорядочивании работы военкоматов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина поддержала законопроект об упорядочении работы военкоматов. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети, признав, что во время частичной мобилизации выявились «определенные проблемы в работе военкоматов». Речь идет, в том числе, об обновлении данных граждан, находящихся в запасе.

По словам Епихиной, в настоящее время обязанность по обновлению личных данных возложена на лиц, находящихся в запасе. В течение 14 дней они должны сообщать в военкомат о смене семейного положения, изменении места жительства, работы, но мало кто исполнял эту обязанность.

«В законопроекте предлагается, что данные в военкоматах будут обновляться в соответствии с информацией о гражданах, обратившихся за госуслугами. Считаю это удобно и для граждан, и для военкоматов», - отметила омбудсмен.

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